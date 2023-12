Louisa Dellerts Gesundheit litt stark unter der Pornosucht

Sie hatte jahrelang zu kämpfen. Eigentlich ist Louisa Dellert eine erfolgreiche Autorin und Influencerin. Auf ihren Kanälen plaudert sie offen und ehrlich über alltägliche Themen, aber auch über Dinge wie mentale Gesundheit, Fitness und Politik. Auch im TV war sie bereits mehrfach tätig und produziert bis heute immer wieder Reportagen für den Stern oder den Spiegel. Doch nun offenbart sie ein sehr persönliches Thema: Louisa litt lange unter einer Pornosucht.

Das gesteht sie in dem Podcast "Um 10 ist Licht aus!". "Ich habe lange Zeit Pornos sehr, sehr intensiv genutzt und das war irgendwann nicht mehr gesund", erklärt Louisa. Besonders schlimm sei es während der Gesundheitskrise gewesen. Ihr Pornokonsum habe da nichts mehr mit Lust zu tun gehabt, sondern sei lediglich zum Stressabbau gewesen. Einmal habe sie sogar fast an einer Raststätte angehalten, nur um einen Film zu schauen: "Das war so ein Impuls damals, dass ich gesagt habe, irgendwas kann jetzt nicht stimmen." Am Ende litt also sogar ihre mentale Gesundheit darunter.

Aber wie bekam Louisa das Bedürfnis nach Sexfilmchen in den Griff? Vor allem die Auseinandersetzung mit dem, was bei Pornos hinter der Kamera passiert, habe ihr die Augen geöffnet. Und letztlich habe auch ihr neuer Freund geholfen, die Sucht zu überwinden. Heute schaue die Bloggerin nur noch kontrolliert und auch nur auf sogenannten Fair-Trade-Seiten, auf denen die Darsteller gut bezahlt und behandelt werden.

Anzeige

Instagram / louisadellert Louisa Dellert im März 2022

Anzeige

Instagram / louisadellert Louisa Dellert mit ihrem Freund Markus Ehrlich

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Louisa Dellert auf der Premiere von "Die Unbeugsamen", 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de