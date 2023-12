Nach Trennung: Jeannie Mai will 2024 nach vorne schauen!

Sie hofft auf ein besseres Jahr! Jeannie Mai (44) hat einige schwere Monate hinter sich. Die Moderatorin und der Rapper Jeezy (46) reichten kürzlich nach zwei Ehejahren und der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter die Scheidung ein. Ihr Liebes-Aus endete in einem regelrechten Rosenkrieg, in dem die TV-Bekanntheit ihrem Ex Untreue vorwarf, während dieser behauptete, dass sie ihm die gemeinsame Tochter entziehen würde. Doch nun soll wohl alles besser werden: Jeannie hofft auf eine positive Entwicklung im neuen Jahr!

"Im Jahr 2024 manifestiere ich pure Freude", verrät sie in einem Promo-Interview für Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, das Daily Mail vorliegt. Diese Freude wolle sie sich für das komplette nächste Jahr bewahren. Zudem freue sie sich darauf, "das gesündeste Ich zu sein, das ich je in meinem Leben gesehen habe", und könne es kaum abwarten, den ersten vollständigen Satz ihrer Tochter zu hören. Außerdem wünsche sie sich, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. "Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wer ich in diesem Jahr wirklich werde", plaudert sie aus.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der "How Do I Look"-Star die Scheidung nun wohl doch lieber hinter verschlossenen Türen statt in der Öffentlichkeit durchziehen möchte. TMZ zufolge soll ihr Ex einen Antrag gestellt haben, das Sorgerecht bei einem Gerichtstermin klären zu lassen. Laut Dokumenten, die dem Nachrichtenportal vorliegen, hat Jeannie das Gericht jedoch gebeten, den Antrag abzulehnen, um die Angelegenheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu klären.

Anzeige

Getty Images Jeannie Mai und Jeezy im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Jeannie Mai, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Jeezy und Jeannie Mai, 2022

Anzeige

Denkt ihr, dass Jeannie sich mit ihrer neuen Einstellung nun bemühen wird, die Trennung doch friedlich zu klären? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de