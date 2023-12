Jeannie Mai will die Scheidung von Ex Jeezy privat klären!

Der Rosenkrieg geht weiter! Nach zwei Jahren Ehe haben Jeannie Mai (44) und Jeezy (46) im September die Scheidung eingereicht. Seitdem werden sich die Moderatorin und ihr Noch-Ehemann nicht einig: Sie wirft ihm Untreue vor, er wiederum behauptet, sie würde ihm die gemeinsame Tochter Monaco vorenthalten. Die Probleme der Scheidung möchte der Rapper in einer öffentlichen Anhörung regeln lassen. Doch Jeannie will lieber alles im Privaten diskutieren.

Wie TMZ berichtet, hat Jeezy einen Antrag gestellt, das Sorgerecht bei einem Gerichtstermin klären zu lassen. Doch daran hat seine Ex kein Interesse: Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Jeannie das Gericht gebeten hat, den Antrag abzulehnen. Sie will die Angelegenheit in einer privaten Mediation und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zum Abschluss bringen.

Jeezy berichtete dem Gericht im vergangenen Monat, dass es keine feste Regelung für den Umgang mit seiner Tochter gebe. "Der Mangel an Konsistenz, Kontinuität und Stabilität, der mit einem solch willkürlichen und fließenden Zeitplan für die Elternschaft einhergeht, ist stressig für das Kind", betonte sein Anwalt. Jeannie mische sich in seine Beziehung zu Monaco ein und unterdrücke dadurch die Papa-Tochter-Beziehung.

YouTube / HelloHunnaywithJeannieMai Jeannie Mai mit ihrer Tochter Monaco und Mann Jeezy

Getty Images Jeannie Mai und Jeezy im Februar 2020

Getty Images Jeannie Mai und Jeezy im Juni 2023

