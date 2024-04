Rapper Jeezy zieht Antrag auf alleiniges Sorgerecht zurück

Der Streit um das Sorgerecht von Jeezy (46) und Jeannie Mais (45) gemeinsamer Tochter Monaco geht weiter. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Rapper das alleinige Sorgerecht für seinen Sprössling beantragt hat – die Forderung soll er laut Page Six nun aber wieder zurückgezogen haben. Stattdessen will sich der Musiker das Sorgerecht mit der Moderatorin teilen. Dennoch macht er seiner Noch-Ehefrau in den Unterlagen schwere Vorwürfe: Er behauptet, dass Jeannie seine Tochter von ihm fernhalten würde – unter anderem, weil er eine Schusswaffe besitze. Zudem soll seine Ex umgezogen sein, ohne ihn zu informieren und seine Nummer blockiert haben, weshalb der Sänger seine Tochter nicht mehr erreichen könne.

In Gerichtsdokumenten, die dem Magazin vorliegen, heißt es: "[Jeezy] war während des gesamten Lebens des minderjährigen Kindes ein aktiver und präsenter Vater. Jeannies überstürzte Entscheidung, die eheliche Wohnung zu verlassen und das minderjährige Kind seinem Vater wegzunehmen, war eindeutig nicht im Interesse des minderjährigen Kindes." Den Dokumenten zufolge werde Monaco von Jeezy ferngehalten, was sich nachteilig auf ihren "emotionalen Zustand" auswirken soll.

Erst vor rund einer Woche wurde bekannt, dass der Sänger das alleinige Sorgerecht für Monaco fordert. Das ging aus Gerichtsunterlagen hervor, die TMZ vorlagen. Darin behauptete er, dass die Modeexpertin sich nicht gut um ihre Tochter kümmere, da sie viel reise und deshalb kaum zu Hause sei. Auch damals machte er ihr den Vorwurf, ihm das gemeinsame Kind bereits seit zwei Monaten vorzuenthalten, obwohl sie sich zuvor auf eine Sorgerechts- und Erziehungszeitregelung geeinigt hatten.

Anzeige Anzeige

Instagram / thejeanniemai Jeannie Mai, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

YouTube / HelloHunnaywithJeannieMai Jeannie Mai mit ihrer Tochter Monaco und Mann Jeezy

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Jeezy und Jeannie werden sich noch persönlich zu dem Sorgerechtsstreit äußern? Nein, ich denke, die beiden machen das unter sich aus! Ja, das kann ich mir gut vorstellen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de