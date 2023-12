Vorwürfe von Ex: Ist Anne Wünsche die Bildung der Kids egal?

Er teilt aus! Henning Merten (33) und Anne Wünsche (32) waren rund acht Jahre lang ein Paar gewesen und haben eine gemeinsame Tochter. Außerdem kümmert sich der Influencer auch um Annes ältere Tochter Miley, die sie mit in die Beziehung gebracht hatte. Seit ihrer Trennung zofft sich das Ex-Paar immer wieder im Netz. Zuletzt holte die Schauspielerin zum Rundumschlag aus – doch das lässt ihr Verflossener nicht auf sich sitzen. Nun macht Henning Anne schwere Vorwürfe!

In seiner Instagram-Story wirft der Mann von Denise Merten (33) seiner Ex vor, die Bildung ihrer Kinder zu vernachlässigen: "Wisst ihr, was auch crazy ist? Dass man haufenweise Schultermine nicht wahrnimmt, dass man diese Termine teilweise nicht einmal abgesagt hat. Und dass schon höhere Personen der Schule eingeschaltet wurden." Ihm zufolge sei die dreifache Mama aus Angst vor Kritik gegenüber ihrer Person einfach nicht zu schulischen Terminen erschienen und habe stattdessen darüber nachgedacht, ihre Kinder auf eine andere Schule zu schicken. Das habe er bei seiner Tochter jedoch verhindern können.

Kurz zuvor hatte die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ebenfalls auf Instagram ordentlich gegen den Vater ihrer Tochter gewettert, weil dieser die Mädels aufgrund einer Erkältung zu Weihnachten wieder ausgeladen hatte: "Ich verstehe nicht, wie er da morgen sitzen kann und Weihnachten feiern kann und er genau weiß, dass er seine Kinder ausgeladen hat, wegen Halsschmerzen und Kopfschmerzen."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Henning Merten auf Mallorca im Mai 2017

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Instagram / henning.merten Henning Merten mit seiner Tochter Juna

