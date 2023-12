Cast komplett: Diese Stars ziehen 2024 ins Dschungelcamp!

Das wird die Fans sicherlich erfreuen! In wenigen Wochen werden sich die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt auf den Weg nach Australien machen, um sich im Dschungelcamp den ekligen Prüfungen zu stellen. Bislang war bekannt, dass es Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (47) nach Down Under verschlagen wird. Die Fans spekulieren seither viel: Wer wird außerdem ins Dschungelcamp ziehen? Nun ist es klar: Das ist der Cast des Dschungelcamps 2024!

Auf der RTL-Presseseite wurde zuletzt offenbar versehentlich ein Foto veröffentlicht. In dieser Staffel werden sich demnach vor allem die Trash-TV-Fans auf den Cast freuen: Neben Mike Heiter (31) und Fabio Knez werden auch Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung (28) in den australischen Busch ziehen. Auch Twenty4Tim (23), Sarah Kern (55), Anya Elsner und GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) sind mit von der Partie – damit bestätigen sich die bereits kursierenden Gerüchte. Auch der Fußballspieler David Odonkor (39) und Lucy Diakovska (47) wagen den Weg in den Dschungel, um sich der einen oder anderen ekligen Prüfung zu stellen.

Schon Umut Tekin (26) hatte Kims Teilnahme im Netz publik gemacht – dabei hatte sich die Are You The One-Kandidatin angeblich selbst verraten. "Kim Virginia soll beim Dschungelcamp 2024 dabei sein. Das weiß ich von einer zu einhundert Prozent sicheren Quelle. Kim hat es selbst rumerzählt", hatte der Bachelor in Paradise-Star auf Instagram gewettert.

gbrci / Future Image David Odonkor bei der Aufzeichnung der ZDF-Talkshow 'Markus Lanz'

Heinsohn, Andrea Twenty4Tim, März 2023 in Hamburg

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

