Gerüchte: Diese zwei Stars sollen ins Dschungelcamp ziehen!

Die Spekulationen halten sich weiterhin hartnäckig! Demnächst geht das Dschungelcamp in die nächste Runde – und das bereits zum 19. Mal! Im Januar wird es die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt voraussichtlich wieder in den australischen Busch ziehen – der Cast der neuen Staffel ist bis dato geheim. Bis jetzt? Angeblich sollen diese beiden Kandidaten in wenigen Monaten ins Dschungelcamp ziehen!

Bild will jetzt die ersten Stars erfahren haben, die sich den harten Prüfungen des australischen Dschungels stellen wollen: So soll unter anderem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anya Elsner um die begehrte Dschungelkrone kämpfen. Aber auch GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) soll in wenigen Wochen in den Flieger nach Australien steigen.

Schon vor wenigen Tagen war die Gerüchteküche heftig am Brodeln. Laut Express seien bereits vier andere Kandidaten durchgesickert: Neben Social-Media-Star Twenty4tim (23) sollen auch die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin Emmy Russ (24) und der einstige Die Bachelorette-Hottie Rafi Rachek (33) mit von der Partie sein. Doch auch die Bachelor in Paradise-Teilnehmerin Franziska Temme (28) soll sich den Spinnen und Schlangen im australischen Busch stellen. Bislang wurden aber noch keine Kandidaten bestätigt.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, Sänger

Getty Images Twenty4Tim bei den Bunte New Faces Awards 2022

