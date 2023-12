Offiziell: RTL bestätigt die Dschungelcamp-Kandidaten 2024

Jetzt ist es offiziell! In nicht mal einem Monat ist es wieder so weit: Die Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt wagen es in den australischen Busch, um zwei Wochen lang im Dschungelcamp zu leben und sich der ein oder anderen Prüfung zu stellen. Nachdem Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (47) bereits als Kandidaten bestätigt wurden, spekulierten die Fans heftig. Vor wenigen Minuten veröffentlichte RTL dann offenbar versehentlich die Teilnehmer. Doch nun ist es auch offiziell: Der Sender bestätigt den Cast der neuen Staffel!

Auf dem offiziellen Instagram-Account des Senders folgt nun auch die offizielle Bestätigung. "Ein Schrei sagt mehr als 1.000 Worte! Ab Freitag, 19. Januar, begrüßen wir euch wieder täglich live aus Down Under!", heißt es unter einem Post, in dem die diesjährigen Kandidaten noch einmal offiziell vorgestellt werden. So dürfen sich die Zuschauer unter anderem auf Kim Virginia Hartung (28), David Odonkor (39) und Felix von Jascheroff (41) freuen.

Die Meinungen der Fans sind jedoch durchwachsen. "Und wo sind die Stars?", fragt ein User ironisch, während ein weiterer schreibt: "Um Gottes willen, einer schlimmer als der nächste!" Ein dritter Zuschauer meckert: "Irgendwie langweiliger Cast, schauen wir mal, was wird..." Andere wiederum zeigen sich begeistert. "Oh mein Gott! Was ist das für ein geiler Cast?" oder "Nächstes Jahr ist ein Muss", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare.

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Oktober 2023

Anzeige

gbrci / Future Image David Odonkor bei der Aufzeichnung der ZDF-Talkshow 'Markus Lanz'

Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de