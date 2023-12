Bill Kaulitz wurde noch nie für das Dschungelcamp angefragt

Bill Kaulitz (34) flimmerte in diesem Jahr ganz schön häufig über die Mattscheibe. Ob alleine oder mit Bruder Tom (34), er hat sich in der ein oder anderen Show blicken lassen: Bei The Voice of Germany führten die beiden als Juroren Kandidatin Malou zum Sieg. Für ihre eigene Show "That's My Jam" wurden sie sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt. Sind nun bereits die nächsten TV-Auftritte geplant? Ins Dschungelcamp geht es für Bill jedenfalls nicht!

Im Podcast "Mordlust" plaudern die Kaulitz-Brüder nun mit Paulina Krasa und Laura Wohlers über die Fernsehwelt. Für das Dschungelcamp habe Bill noch nie eine Einladung erhalten: "Das haben sie sich, glaube ich, noch nicht getraut." Traurig ist er darüber allerdings nicht. Der "Love Who Loves You Back"-Interpret erklärt: "Da wäre ich sehr gekränkt, da würde ich denken: Jetzt läuft es nicht mehr!"

Der bekennende Reality-TV-Fan steht jedoch nicht jedem Format so skeptisch gegenüber. An einem Boxkampf für Promis, wie dem Fame Fighting, würden die Brüder sogar gemeinsam teilnehmen – wenn das Geld stimmt. "Dann würden wir uns vorher richtig streiten und dann würden wir so richtig aufgepeitscht in den Ring steigen", lacht der Podcaster.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

ProSieben / Weiya Yeung Bill Kaulitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben / SAT.1 //Claudius Pflug Tom und Bill Kaulitz mit der "The Voice of Germany"-Siegerin Malou

