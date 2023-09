Die Kaulitz-Brüder gewinnen beim Deutschen Fernsehpreis!

Bill (34) und Tom Kaulitz (34) können einen weiteren Preis in ihr prallgefülltes Award-Regal stellen! Mit ihrer Band Tokio Hotel durften die beiden Musiker schon so einige Preise mit nach Hause nehmen. Seit einigen Jahren feiern die zwei aber auch große Erfolge mit ihrem Podcast "Kaulitz Hills" oder auch im TV. Für ihr RTL-Format "That's My Jam" werden Bill und Tom jetzt sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet!

Gestern wurden die erfolgreichsten deutschen Darsteller und Formate beim Deutschen Fernsehpreis in Köln gekürt. In der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" hatte in den vergangenen zwei Jahren Joko Winterscheidt (44) mit "Wer stiehlt mir die Show" gewonnen. Dieses Jahr räumten Bill und Tom ab. "Das bedeutet uns richtig viel. Unser erster Fernsehpreis. Wir waren noch nie nominiert. Es ist richtig geil", bedankten sich die Brüder in ihrer Rede und fügen witzelnd hinzu: "Giovanni (45) und Joko – dabei sein ist alles. Nächstes Mal wieder. Macht euch nichts draus!"

Über eine ganz besondere Auszeichnung durfte sich Michael "Bully" Herbig (55) am gestrigen Abend freuen. Der Comedian bekam den Ehrenpreis, den größten Award der Show. "Michael Bully Herbig ist für mich der ungekrönte König der deutschen Fernsehunterhaltung. Eine jugendliche Legende", erklärte der Sat. 1- und ProSieben-Senderchef Daniel Rossmann in einer Pressemitteilung.

