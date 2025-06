Über diesen Star regt sich Bill in "Kaulitz & Kaulitz" auf

Bill Kaulitz (35), der Sänger von Tokio Hotel, ließ in der dritten Folge der Doku "Kaulitz & Kaulitz" auf Netflix tief blicken. Er wurde im Rahmen eines Fotoshootings zur Präsentation der Invisible Cover Foundation von Catrice und Vogue Germany im Oktober 2024 von den Kameras begleitet. Dort traf er auf niemand Geringeren als Sex and the City-Ikone Kim Cattrall (68) sowie Mina El Hammani (31), bekannt aus der Serie Élite. Gemeinsam nahmen sie an einer Fragerunde teil, bei der es unter anderem um Komfortzonen und Traum-Dinner-Gäste ging. Doch was zunächst wie ein spannendes Zusammentreffen klang, hinterließ bei Bill im Nachhinein gemischte Gefühle.

Bill zeigte sich nach dem Treffen mit Kim überraschend enttäuscht, obwohl sie seine "ganze Jugend" war und er zuvor hoffte, dass sie "richtig süß" sei. In der Doku sprach der Musiker nach der Begegnung jedoch davon, dass er sie als desinteressiert wahrgenommen habe und "zickiger als gedacht". Der Name der Schauspielerin wurde jedoch nicht direkt genannt, sondern aus damaligen Aufnahmen rekonstruiert. Laut dem Künstler war das Aufeinandertreffen zwar okay, jedoch nehme sie extrem Abstand von ihrer legendären Rolle und äußerte sich nur negativ über die berühmte TV-Show aus den 90ern, was zu einer angespannten Stimmung führte.

Auch in der Liebe lief es für Bill bisher eher frustrierend. Im Gespräch mit dem Stern erzählte der Star offen, woran konkret alle seine Beziehungen aus seiner Sicht gescheitert sind. "Alle meine Beziehungen sind bisher an der Aufmerksamkeit gescheitert", schilderte er ehrlich. Deshalb wünscht sich der Tokio-Hotel-Sänger einen Partner mit reichlich Selbstbewusstsein, der auch im Blitzlichtgewitter an seiner Seite bleibt: "Er muss nicht unbedingt das Rampenlicht suchen, aber ich brauche jemanden mit Selbstbewusstsein, der auch da bleibt, wenn die Kamera kommt."

Getty Images Bill Kaulitz, Juli 2023

Getty Images Kim Cattrall, Juni 2024

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker