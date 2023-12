Ein Jahr nach dem Unfall: Jeremy Renner besucht Krankenhaus

Eine tolle Geste! Rund ein Jahr ist es her, dass Jeremy Renner (52) einen schweren Unfall mit einem Schneepflug erlitt. Der "Hawkeye"-Darsteller versuchte, seinen Neffen vor dem Gefährt zu retten und wurde schließlich selbst überrollt. Das Ausmaß seiner Verletzungen war drastisch – mehr als 30 gebrochene Knochen, ein zerquetschter Brustkorb, eine punktierte Leber... Nun kehrt der genesene Jeremy in das Krankenhaus zurück, in dem er gerettet wurde!

Auf Instagram hält er seinen süßen Besuch mit Worten und Bildern fest: "Ich zolle meinen Respekt und feiere die Liebe, das Leben und den Segen, den es für uns alle bringt." Vor Ort dankt Jeremy dankt vor Ort den Ärzten, Krankenschwestern und anderen, die sich um ihn kümmerten, macht Fotos und schüttelt viele Hände. Später erscheint er auch bei der örtlichen Feuerwehr, um sich bei den Ersthelfern zu bedanken, die ihn bargen. "Ich stehe auf ewig in eurer Schuld", schreibt er.

Auch seine Fans teilen die Dankbarkeit des Marvel-Stars. "Vielen Dank an das Team für all die Opfer, die sie täglich bringen", kommentiert ein Fan unter dem Beitrag. "Ich bin dankbar, dass du noch da bist", schreibt ein anderer.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner besucht Krankenhaus in Reno

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner dankt den Ersthelfern der örtlichen Feuerwehr in Reno

Washoe County Sheriff/MEGA Jeremy Renners Unfallort

