Süß: Hugh Grant hilft bei Weihnachtsessen für Rentner aus

Was für eine tolle Geste! Die Feiertage können für ältere Mitmenschen eine einsame Zeit sein. Das weiß auch Hugh Grant (63). Im Herbst dinierte er noch mit den Royals bei einem Staatsbankett, doch zu Weihnachten zog es ihn zu einem ganz anderen Event. Der Schauspieler glänzte mit seinem wohltätigen Engagement und zauberte wohl vielen ein Lächeln ins Gesicht – Hugh unterstützte ein Festessen für Rentner in London!

Fröhlich verteilte er Teller, schüttelte Hände und posierte für Fotos. "Hugh hat uns geholfen, 500 älteren Menschen aus der Region ein Mittagessen zu servieren, die sonst alleine gefeiert hätten. Das ist Tatsächlich... Liebe im echten Leben", sagt ein Vertreter des Veranstalters H&F Council und spielt damit auf Hughs berühmte Rolle in dem Weihnachtsklassiker an. Weiter heißt es via X, ehemals Twitter: "Wir waren alle sehr erfreut, ihn zu sehen. Er hat den ohnehin schon schönen Anlass noch besonderer gemacht!"

Sein Engagement kommt bei den Fans gut an! "Die beste Art, seine Berühmtheit zu nutzen", findet ein User auf X, ehemals Twitter. Ein anderer schreibt: "Hugh ist eine Klasse für sich."

Getty Images Hugh Grant, Schauspieler

Rex Features / Rex Features/ Action Press Hugh Grant in "Tatsächlich... Liebe"

Getty Images Hugh Grant im Juli 2022

