Penis-Bruch: So lange darf Stephen Dürr keinen Sex haben!

Stephen Dürr (49) muss erst mal enthaltsam leben! Vor wenigen Tagen enthüllte der Schauspieler, dass ihm beim Liebesspiel mit seiner Frau Katharina ein kleines Malheur passiert ist: Er brach sich den Penis! Höllische Schmerzen für den einstigen Sommerhaus-Kandidaten. Er ist aber noch mal glimpflich davongekommen: Der Riss in seinem Glied war klein und musste deshalb nicht operiert werden. Für ein paar Wochen müssen Stephen und Katharina nun aber trotzdem die Finger voneinander lassen...

Wie der 49-Jährige im Interview mit Bild erklärt, habe er sich schon ein wenig von seinem "Reitunfall" erholen können. "Mein Penis ist abgeschwollen, auch der Bluterguss ist weg. Er hatte damals fast die dreifache Größe. Jetzt sieht er nicht mehr so krass aus", verrät Stephen. Ein Schäferstündchen zu Silvester gebe es aber trotzdem nicht: "Auch in den nächsten Wochen nicht. Auch wenn der Riss bei mir klein ist, darf der Penis auf keinen Fall anschwellen, damit die Sache ausheilen kann." Laut dem Blatt dauere es etwa vier bis fünf Wochen, bis die Verletzung so verheilt ist, dass Sport und Sex wieder möglich sind.

Für seinen offenen Umgang mit der Penis-Verletzung wurde der Ex-Alles was zählt-Darsteller hart kritisiert. "Hirn auch weggevögelt oder warum prahlt man damit in der Öffentlichkeit?" oder "Privatsphäre oder Scham kennt wohl keiner mehr", lauteten nur zwei von vielen negativen Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Getty Images Katharina und Stephen Dürr bei der Bachelor Party 2012

Getty Images Stephen Dürr mit seiner Frau Katharina im Juli 2010

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr im Januar 2022 in Hamburg

