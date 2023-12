So geht "Bachelor in Paradise"-Colleen mit Hass im Netz um

Steckt sie die Kritik einfach so weg? Colleen Schneider hat in diesem Jahr versucht, bei Bachelor in Paradise ihren Mister Right zu finden. Zwischen ihr und Amir Hosseiny knisterte es auch ordentlich – zusammen schafften es die beiden bis ins Finale. Doch die Kölnerin entschied sich gegen eine Zukunft mit dem Bachelorette-Boy und nahm stattdessen das Geld. Mit ihrem Verhalten stößt sie auf viel Unverständnis und kriegt dadurch ordentlich Hate ab. Gegenüber Promiflash verrät Colleen, wie sie damit umgeht!

"Ich habe noch nie einen Hater gesehen, dem es besser geht, als mir", witzelt die 28-Jährige im Interview mit Promiflash. Sie habe aufgehört, die Menschen, die schlecht über sie reden oder denken, vom Gegenteil überzeugen zu wollen: "Dann haben die ihren Willen und ich meine Ruhe." Collen stehe zu sich selbst, ihren Entscheidungen und ihrem Verhalten, wie sie betont: "Ich muss nicht allen gefallen und bin mir und meinen Gefühlen bis zum Schluss treu geblieben."

Dass sie Amir gekorbt hat, bereue sie nicht. "Ehrlich gesagt, sind genau solche schwierigen Situationen wichtig, um den wahren Charakter eines Menschen zu sehen", erklärt die Influencerin gegenüber Promiflash. Der Hannoveraner habe auf keine ihrer Nachrichten geantwortet: "Für ihn habe ich ihn 'verkauft'. Mich dafür zu verurteilen, dass ich noch nicht ready war und sich deshalb nie wieder zu melden, hat mir gezeigt, dass er absolut nicht der richtige Mann an meiner Seite gewesen wäre."

