Rausgewählt: Ist "Kampf der Realitystars"-Colleen traurig?

Bei Kampf der Realitystars wurde in der sechsten Folge ordentlich ausgesiebt! Zunächst mussten Gisele Oppermann (36) und Elsa Latifaj die Show aufgrund ihres Fehlverhaltens außerplanmäßig verlassen. Zusätzlich wurden in der Stunde der Wahrheit zwei Promis rausgewählt: Die Gruppe entschied sich für Colleen Schneider (28). Wie steht das Ex-Bachelor-Girl jetzt zu der Entscheidung? Böse ist sie den anderen Kandidaten schon mal nicht, wie sie im Interview mit Promiflash ausplaudert. "Nein, gar nicht. Da in der Woche zwei weitere Kandidaten aufgrund ihres Fehlverhaltens rausgeworfen wurden, war es sowieso schwieriger drinzubleiben, weil die anderen schon richtig zusammengearbeitet haben. Es war klar, dass ich somit dann als Nächste rausgewählt werde", stellt sie klar.

Ihre Mitstreiter hatten ihre Wahl damit begründet, dass die Beauty ihnen zu langweilig sei. Den Vorwurf kann die Psychologin allerdings nicht ganz nachvollziehen, wie sie weiter verrät: "Bei 'Kampf der Realitystars' dreht sich alles darum, Sendezeit zu generieren. Ich denke, das kann man auch durchs 'authentisch man selbst sein', statt nur durch 'Drama und noch mehr Drama'." Vor allem Gisele ging die Influencerin immer wieder an. Hinter den Angriffen ihrer Konkurrentin vermutet Colleen ein persönliches Problem. "Ich habe da sehr viel innere Verzweiflung in Giseles Persönlichkeit gesehen, versteckt hinter ihren offensichtlichen Attacken", mutmaßt sie.

Zuvor hatte sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin abfällig gegenüber Colleen geäußert. Immer wieder stichelte sie, vergaß scheinbar absichtlich den Namen ihrer Mitstreiterin und nannte sie "kleines, langweiliges, süßes Mädchen". Zunächst zeigte sich Colleen tapfer, doch im Interview brachen dann alle Dämme. "Jetzt werde ich doch auch echt emotional. Also ganz egal ist es einem natürlich nicht, wenn jemand einen 'Blondchen' und 'langweilig' nennt", gestand sie unter Tränen.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

Instagram / colleenschneider_ Colleen Schneider, Bachelor-Kandidatin 2023

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Colleens gelassene Reaktion auf ihr Ausscheiden? Ich finde es super, dass sie so locker damit umgeht! Na ja, ich glaube, sie ist vielleicht trauriger, als sie zugeben will.... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de