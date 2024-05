Colleen Schneider hatte bei Giseles Lästerattacke Mitleid

Colleen Schneider hat zu Gisele Oppermanns (36) Lästerattacken eine klare Meinung. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wurde von der einstigen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin bei Kampf der Realitystars unter anderem als "kleines, langweiliges, süßes Mädchen" bezeichnet. Außerdem vergaß sie scheinbar immer wieder ihren Namen. Doch Colleen steht darüber. "Ich habe da sehr viel innere Verzweiflung durchgesehen in Giseles Persönlichkeit, versteckt hinter ihren offensichtlichen Attacken", erklärt sie Promiflash. Die Psychologie-Studentin und Mental-Coachin hatte sich schon in der Sendung nicht auf Giseles Seitenhiebe eingelassen: "Sie tat mir mehr leid, als dass ich hätte darauf reagieren wollen. Ich glaube, meine Ignoranz von ihren Sticheleien hat sie noch mehr getriggert."

Doch nicht nur bei Colleen, sondern auch bei ihren Sala-Mitbewohnern kam Giseles Verhalten alles andere als gut an. "Das ist einfach alles asozial!", urteilte unter anderem Maurice Dziwak. Sein Ex-Flirt Cecilia Asoro stimmte ihm zu: "Das ist einfach die unterste Schublade, so erniedrigend!" Mittlerweile dürfen sie aber auch auf sie verzichten. Die 36-Jährige geriet mit ihrer einstigen Show-BFF Elsa Latifaj so sehr aneinander, dass sie sich gegenseitig schubsten und aus dem Format geworfen wurden.

Dass Colleen mit Hate umzugehen weiß, machte sie bereits nach ihrer Bachelor in Paradise-Teilnahme deutlich. "Ich habe noch nie einen Hater gesehen, dem es besser geht als mir", erzählte sie in einem früheren Promiflash-Interview. Sie stehe zu ihrem Verhalten und habe aufgehört, die Kritik an sich heranzulassen: "Ich muss nicht allen gefallen."

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Elsa Latifaj und Gisele Oppermann bei "Kampf der Realitystars"

Colleen Schneider bei "Kampf der Realitystars" 2024

