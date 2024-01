Das sagen die Fans zu Florian Silbereisens "Traumschiff"-Sex

Dieser Captain heizt seinen Zuschauern mächtig ein. Florian Silbereisen (42) war 2019 ein großes Erbe angetreten: Neben seiner Tätigkeit als Moderator und Schlagersänger kam er als Kapitän Max Parger zum Traumschiff. In der Folge vom 1. Januar stand sein Liebesleben im Fokus – für seine Rolle kam es sogar zum Sex, was seinen Vorgängern bisher verwehrt blieb. Die Zuschauer jedenfalls scheinen Flori in Action zu feiern!

Auf X gab es zahlreiche Kommentare zur Szene, in der sich Max und Veronika näherkommen. "Endlich mal Erotik in dieser Sendung", freute sich ein User. Ein anderer witzelte: "Eine alte Tradition sagt ja, das Jahr wird so wie die Neujahrsfolge vom 'Traumschiff'. Unangenehm, aber erotisch also." Andere wiederum zogen andere Vergleiche: "Irgendwie hat das 'Traumschiff' heute Anklänge an die deutschen Softpornos aus den Siebzigern…"

Neben dem Haupt-Cast gehören auch immer einige Promis zum Repertoire der Filmreihe. So gingen in der Folge Oliver (45) und Amira Pocher (31) an Bord der MS Amadea und spielten eine kleine Gastrolle.

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

ZDF/Dirk Bartling Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen beim "Traumschiff"

ZDF / Dirk Bartling Oliver Pocher, Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen auf dem "Traumschiff"

