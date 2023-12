Florian Silbereisen hat Sex als "Das Traumschiff"-Kapitän!

Florian Silbereisen (42) gibt alles für seine Rolle! Sowohl beruflich als auch privat könnte es bei dem Schlagersänger kaum besser laufen. Nach der Trennung von Helene Fischer (39) im Jahr 2018 hat der Entertainer eine neue Liebe gefunden. Im Mai dieses Jahres wurde bekannt, dass er vergeben ist. Über die Beziehung ist nicht viel bekannt. Doch was seine Freundin wohl von dieser Szene halten wird? Florian wird Sex beim Traumschiff haben!

Achtung, Spoiler!

Bild berichtet, dass es in der Folge am 1. Januar für den Captain heiß hergehen wird. Als Boss der MS Amadea steht in der Episode das Liebesleben von Max Parger, gespielt von Flori, im Mittelpunkt: Max lernt eine Frau kennen, die im gehörig den Kopf verdreht! In einer Szene öffnet ein halbnackter Florian die Kabinentür und verschwindet mit seiner Flamme in seinem Zimmer. "Was hinter verschlossenen Türen passiert, wird der Kapitän natürlich nicht ausplaudern", erklärt der 42-Jährige gegenüber der Tageszeitung.

Dass der Kapitän der Filmreihe eine Nummer schieben darf, ist eine Premiere. Der Erfinder des "Traumschiffs" Wolfgang Rademann hatte dies zu Lebzeiten nur unter gewissen Bedingungen für realistisch gehalten: "Wenn der Kapitän des Luxusdampfers mal keine graue Eminenz mehr ist, sondern ein wenig jünger, dann könnte man doch auch noch was mit den Frauen machen."

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen und Wanda Perdelwitz beim "Traumschiff"

ZDF/Dirk Bartling Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen beim "Traumschiff"

Getty Images Wolfgang Rademann, Erfinder des Traumschiffs

