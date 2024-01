Gisele Bündchen trinkt seit zwei Jahren keinen Alkohol mehr!

Gisele Bündchen (43) ist ein gefeiertes Supermodel. Bereits im Alter von 14 Jahren war die Brasilianerin von einem Modelscout entdeckt worden. 1996 lief die Schönheit dann ihre erste Fashion Week in New York. Doch das stressige Modelleben hatte auch seine Schattenseiten: Erst kürzlich verriet die Blondine, dass sie früher unter Panikattacken zu leiden hatte. Die Ex von Tom Brady (46) zog ihre Schlüsse und achtet seither mehr auf ihren Körper – Gisele verrät nun, wie sehr sie ihren Lebensstil änderte!

"Ich habe seit über zwei Jahren keinen Alkohol mehr getrunken und es ist erstaunlich, wie viel klarer ich bin", erzählt sie im Interview mit People. Die zweifache Mutter ersetzte ihre schlechten Angewohnheiten durch Sport: "Anstatt mit zwei Zigaretten und einem Mokka-Frappuccino mit Schlagsahne aufzuwachen, ging ich Joggen, meditierte und machte Yoga." Ihr neuer Lebenswandel fühle sich wie eine "Wiedergeburt" an.

Die 43-Jährige musste in den letzten Jahren einiges mitmachen: Vor rund einem Jahr hatten sie und der einstige Footballspieler Tom Brady ihre Trennung bekannt gegeben. Im Gespräch mit der brasilianischen Vogue erzählte das Model, was ihm während der Trennung Kraft gegeben hatte: "Ich habe versucht, mich auf meine Kinder, meine Gesundheit und meine Projekte und Träume zu konzentrieren."

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

Getty Images Gisele Bündchen im September 2023

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

