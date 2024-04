Unzertrennlich: Lebt Joaquim schon bei Gisele Bündchen?

Gisele Bündchen (43) und ihr Neuer können offenbar gar nicht mehr ohne einander! Das Model ist seit einiger Zeit wieder in festen Händen – der Fitnesstrainer Joaquim Valente (35) konnte das Herz der Schönheit erobern. Und nun verbringen die zwei wohl jede Minute miteinander. Wie ein Insider gegenüber OK! verrät, soll der Sportler quasi bei Gisele eingezogen sein. "Sie wachen auf, trainieren, machen Frühstück und verbringen entweder den Tag zusammen oder machen ihre eigenen Sachen und treffen sich später", erklärt die Quelle.

Joaquim habe zwar noch seine eigene Wohnung – dort sei er aber nur noch selten. Stattdessen habe er den Großteil seiner Sachen bereits in der Villa seiner Freundin in Miami verstaut. Und Gisele scheint die Zeit mit ihrem Liebsten zu genießen, wie der Insider ausplaudert: "Sie verehrt ihn und fühlt sich wohl damit, dass ihre Beziehung in der Öffentlichkeit steht!" Zwischen den beiden laufe aktuell alles bestens.

Der Liebe von Gisele und Joaquim steht nichts im Wege – immerhin ist die Brasilianerin seit 2022 offiziell nicht mehr mit ihrem Ehemann zusammen. Seit 2006 war sie mit dem Football-Profi Tom Brady (46) liiert und später verheiratet gewesen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. Gisele war zudem die Stiefmutter von John Edward Thomas Moynahan (16), Toms Sohn aus seiner Beziehung mit Bridget Moynahan (52).

Gisele Bündchen auf der Met Gala 2023

Gisele Bündchen mit ihren Kindern Vivian und Benjamin

