Gisele Bündchen rockt coolen Denim-Look bei Fashion-Event

Gisele Bündchen (43) ist eines der weltweit erfolgreichsten Supermodels. Seit Ende der 1990er-Jahre ist die Schönheit auf den Laufstegen der Welt zu Hause und kann bereits einige Erfolge verbuchen. Auch abseits der Kamera begeistert sie ihre Fans immer wieder: Sei es mit ihrem Style oder ihrem atemberaubenden Lächeln. Das beweist die gebürtige Brasilianerin nun einmal mehr auf einem Fashion-Event in Rio de Janeiro. Dort präsentiert sie sich in einem stylischen Look komplett in Jeans und mit coolen Nieten-Applikationen, während sie das Getümmel um sich herum sichtlich genießt.

Erst vor wenigen Tagen sorgte die zweifache Mutter mit einigen Aufnahmen für jede Menge Gesprächsstoff. Bilder zeigten sie offenbar mit dem neuen Mann an ihrer Seite. Bei ihrem neuen Partner soll es sich um den Fitnesstrainer Joaquim Valente (35) handeln. Nachdem die 43-Jährige und ihr Neuer ihre Liebe zuvor weitgehend vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten hatten, sollte das Versteckspiel wohl endlich ein Ende finden. Gemeinsam wurde das Paar auf der Baustelle von Giseles neuem Anwesen in Miami gesichtet. Dabei präsentierten sich die beiden den anwesenden Paparazzi jeweils in einem ganz locker, lässigen Outfit.

Nur kurz bevor die Aufnahmen entstanden sind, hatte das einstige Victoria's-Secret-Model im Interview mit The New York Times erstmals seit der Trennung von NFL-Star Tom Brady (46) über ihre neue Beziehung gesprochen. "Es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen bin, der zuerst ein Freund von mir war", hatte sie erklärt. Im Zuge dessen hatte sie sich auch kurz zu den etlichen Gerüchten um ihr Liebesleben geäußert, die zuvor in den Medien kursierten: "Niemand weiß wirklich, was zwischen zwei Menschen passiert, nur die beiden Menschen in der Beziehung."

Anzeige Anzeige

ActionPress Gisele Bündchen, Supermodel

Anzeige Anzeige

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch Giseles Look? Ich finde, dass sie wie immer toll aussieht! Na ja, meinen Geschmack trifft das Outfit eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de