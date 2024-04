Schwerer Tag? Gisele Bündchen weint bei Polizeikontrolle

Ja, auch Gisele Bündchen (43) hat augenscheinlich mal einen schweren Tag. Wie TMZ berichtet, wurde das Model am frühen Mittwochmorgen in Los Angeles von der Polizei angehalten. Der zuständige Beamte stellte der Ex-Frau von Tom Brady (46) offenbar einen Strafzettel aus. Darüber schien die Brasilianerin aber gar nicht glücklich. Denn wie der Clip zeigt, brach sie in Tränen aus. Für längere Zeit diskutierte sie mit dem Polizisten und wirkte dabei total emotional. Immer wieder musste sie sich die Tränen aus dem Gesicht wischen – den Bußgeldverweis gab es aber trotzdem. Da hatte wohl jemand einen unschönen Start in den Tag...

Dabei geht es Gisele eigentlich aktuell total gut. Der ehemalige Victoria's Secret-Engel ist nach ihrer Scheidung von dem mehrfachen Super Bowl-Sieger wieder in festen Händen. Der Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente (34) soll ihr mächtig den Kopf verdreht haben. So gaben sie Ende März ihr Pärchendebüt auf der Premiere ihres neuen Kochbuchs "Nourish". Ihre neue Liebe tut der 43-Jährigen offenbar richtig gut.

"Es ist ganz anders. Es ist sehr ehrlich und sehr transparent", schwärmte Gisele gegenüber der The New York Times von ihrer Beziehung. Zwar nannte sie Joaquim in dem Interview nicht namentlich, erklärte aber, dass sie sehr glücklich sei. "Es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen bin, der zuerst ein Freund von mir war", berichtete sie.

Getty Images Gisele Bündchen, Supermodel

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Könnt ihr verstehen, dass Gisele wegen des Strafzettels geweint hat? Ja, ist ja auch nicht schön! Na ja, ich finde, sie übertreibt da ein wenig... Ergebnis anzeigen



