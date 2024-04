Gisele Bündchens Tochter Vivian fast so groß wie ihre Mama

Gisele Bündchen (43) und ihre Tochter Vivian sind als lässiges Mutter-Tochter-Duo unterwegs. Fotografen erwischten die beiden bei ihrer Ankunft am Galeão Flughafen in Rio de Janeiro, Brasilien. Sie verzichteten während ihrer Reise auf ein aufwendiges Styling – stattdessen trugen das Model und die 11-Jährige mit gemütlichem Sweater und Jogginghose einen Partner-Look. Das Auffällige an den Fotos ist aber besonders, wie groß der Nachwuchs von Gisele schon ist. Die Modeikone überragt mit ihrer Größe von 1,80 Metern viele ihrer Mitmenschen. Vivian scheint ihrer Mutter dicht auf den Fersen zu sein.

Kein Wunder bei diesen Genen: Auch ihr Papa Tom Brady (46) ist 1,93 Meter groß. Vivian hat damit die besten Voraussetzungen, in die Höhe zu wachsen. Bevor es mit ihrer Mama nach Brasilien ging, verbrachte Vivian Zeit mit ihrem Vater. Der Football-Star teilte auf seinem Instagram-Profil Schnappschüsse, die ihn mit seiner Tochter und seinem Sohn Benjamin beim Skifahren zeigen. Nach einem Wintertrip im Schnee stehen jetzt sonnige Tage in Giseles Geburtsland an.

Gisele und Tom scheinen sich die Zeit mit ihrem Nachwuchs als Co-Eltern gut aufzuteilen. Das einstige Traumpaar war von 2009 bis 2022 verheiratet – nach 13 Jahren verkündete es die Scheidung. Aus der Ehe stammen die zwei gemeinsamen Kinder: Benjamin und Vivian. Kürzlich machte Gisele ihre neue Beziehung zu dem Fitnesstrainer Joaquim Valente (35) öffentlich. Die Patchwork-Familie hält auch hier zusammen. "Tom und Joaquim sind keine Freunde – aber Joaquim ist in der Nähe seiner Kinder, also muss Tom das Gute in ihm finden und er glaubt, dass er ein guter Kerl ist", verrät ein Insider im Gespräch mit Daily Mail.

Backgrid Gisele Bündchen mit Tochter Vivian, April 2024

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

