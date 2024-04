Hot! Gisele Bündchen rockt Leoparden-Look auf Magazincover

Gisele Bündchen (43) heizt ihren Fans ordentlich ein! Das Supermodel darf mal wieder das Cover einer Zeitschrift zieren – und zwar in ultraheißen Looks. Auf der aktuellen Ausgabe des Pop Magazins rockt die Brasilianerin einen Badeanzug im Leoparden-Stil mit Cut-Outs sowie tiefem Ausschnitt und posiert mit breit aufgestellten Beinen an einer Neonstange. Aber auch die anderen Outfits der Modestrecke, die sie auf Instagram teilt, können sich sehen lassen. So trägt sie auf einem Schnappschuss ein aufgeknöpftes Hemd, auf einem anderen strahlt sie in goldenen Shorts mit einem legeren T-Shirt in die Kamera.

Die Fans sind total begeistert von den neuen Bildern der Zweifachmama. "Einfach so perfekt" und "43 Jahre alt und immer noch die unbestrittene Königin des Modelns! Es gibt keine bessere und wird es auch nie geben. Diese Bilder sind verrückt", lauten nur zwei Kommentare im Netz. Aber auch Lindsay Lohan (37) verteilt ein paar Komplimente an Gisele. "Wunderschön wie immer", schreibt die Schauspielerin unter dem Posting.

Wem diese Bilder wohl auch ziemlich gut gefallen werden – Joaquim Valente (35)! Monatelang wurde spekuliert, ob Gisele mit dem Fitnesstrainer anbandelt. Immer wieder wurden sie zusammen gesehen und sogar beim Knutschen gefilmt. Erst vor wenigen Wochen besuchten sie erstmals gemeinsam ein Event und schienen mit diesem Auftritt endlich die Liebesgerüchte zu bestätigen. Laut Daily Mail feierte die Beauty dort die Premiere ihres neuen Kochbuchs "Nourish" und ihr ehemaliger Jiu-Jitsu-Coach und neue Partner unterstützte sie dabei. Bleibt abzuwarten, ob sich die Turteltauben bald auch als Paar im Netz zeigen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen, Model

Anzeige Anzeige

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Giseles Fotos? Total schön. Sie sieht fantastisch aus. Na ja. Mich hauen die Pics nicht so vom Hocker... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de