Gisele Bündchen schwärmt vom Leben als alleinerziehende Mama

Gisele Bündchen (43) und Tom Brady (46) durften während ihrer langjährigen Ehe zwei Kinder auf der Welt begrüßen: Benjamin (14) und Vivian (11). Seit 2022 sind das Model und der einstige NFL-Spieler allerdings getrennt. In einem aktuellen Kampagnenvideo, das Daily Mail vorliegt, gewährt die gebürtige Brasilianerin nun einen seltenen Einblick in ihr Leben als alleinerziehende Mama. "Mutter zu sein, lehrt die Poesie des Alltags, in dem das Herz am lautesten spricht", philosophiert Gisele und fährt fort: "Die Stärke einer Mutter existiert nur, weil sie von der Stärke einer anderen Mutter kommt."

Seit Ende März ist die 43-Jährige wieder offiziell in festen Händen. Der neue Mann an ihrer Seite ist der Fitnesstrainer Joaquim Valente (34). Zwischen den beiden scheint es richtig gut zu laufen: Immer wieder tauchen Paparazzi-Schnappschüsse auf, auf denen sie herumturteln. Vor wenigen Wochen schwärmte Gisele sogar öffentlich von ihrem Liebsten im Interview mit der New York Times: "Es ist ganz anders. Es ist sehr ehrlich und sehr transparent."

Gisele und Tom waren für 16 Jahre ein Paar gewesen. 2009 waren die zwei vor den Traualtar getreten, um sich das Jawort zu geben. Im Oktober 2022 gab das Paar jedoch nach 13 gemeinsamen Ehejahren sein Liebes-Aus bekannt. Besonders der Laufstegschönheit hatte der Schlussstrich ziemlich zu schaffen gemacht. "Trennungen sind nie einfach, vor allem, wenn die Medien über jeden Schritt spekulieren", gab sie in einem Interview mit der brasilianischen Vogue preis.

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen

