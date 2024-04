In diesem lässigen Look feuert Gisele Bündchen ihren Sohn an

Gisele Bündchen (43) stärkt ihrem Sohnemann Benjamin (14) in einem legeren Outfit den Rücken! Am Samstag begleitete das Model seinen Nachwuchs zu einem Lacrosse-Match in Miami. Auf Bildern, die jetzt unter anderem Daily Mail vorliegen, steht Gisele zusammen mit ihrer Tochter Vivian (11) am Spielfeldrand und feuert ihren Sohn an. Dabei trägt die Ex-Frau von Tom Brady (46) einen lässigen Freizeitlook: Zu einem weißen Tanktop kombiniert Gisele eine beigefarbene, lockere Hose mit Schnürbund, eine farblich dazu passende Cap, Flipflops und eine Tasche.

Trotz der Scheidung ziehen Gisele und ihr Ex Tom in Sachen Kindererziehung weiterhin an einem Strang. Unter anderem hat die Schönheit anscheinend ein Haus ganz in der Nähe von Toms Villa gekauft. Außerdem betonte der Football-Star gegenüber Entertainment Tonight bereits, dass die beiden stets versucht haben, ihrem Nachwuchs gute Werte zu vermitteln. "Ich denke, dass ich und ihre Mutter das wunderbar hinbekommen haben, und ich glaube, dass wir das auch weiterhin tun", fügte er hinzu.

Inzwischen ist Gisele allem Anschein nach wieder verliebt! Nachdem das Model wochenlang immer wieder mit dem Fitnesstrainer Joaquim Valente (34) gesehen wurde, zeigte sie sich Ende März zum ersten Mal bei einem offiziellen Event gemeinsam mit dem Sportler: Sie nahm Joaquim zu einer Veranstaltung anlässlich des Verkaufsstarts ihres Kochbuchs in Miami mit.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Jahr 2019

MEGA Joaquim Valente und Gisele Bündchen im März 2024

