Jahresrückblick: Sarah Ferguson verrät ihre Highlights

Sie lässt ein ereignisreiches Jahr Revue passieren. Sarah Ferguson (64) hat turbulente 365 Tage hinter sich. Als Ex-Frau von Prinz Andrew (63) war die Britin nur bei besonderen Anlässen der britischen Königsfamilie zu sehen. An Weihnachten folgte dann die Überraschung: Nach fast 20 Jahren durfte sie mit den anderen Royals den Gottesdienst in Sandringham besuchen. Doch das scheint nicht ihr größtes Highlight gewesen zu sein: Sarah ist stolz, dass sie den Brustkrebs besiegt hat.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 64-Jährige nachdenkliche Zeilen. Sarah ließ ihre Fans an ihren Gedanken teilhaben und sprach von "Höhen und Tiefen" im Jahr 2023: "Bei mir wurde Brustkrebs diagnostiziert. Ich habe den Brustkrebs besiegt und jetzt habe ich einen Derek auf der linken Seite." Doch es habe auch schöne Momente in den vergangenen Monaten gegeben, wie Sarah verriet: "Ich habe ein neues Enkelkind! Ich hatte das Vergnügen, einige sehr inspirierende Menschen aus der ganzen Welt zu treffen, die wunderschöne Geschichten zu erzählen haben."

Mit Derek meint Sarah ihre operierte Brust, der sie nach ihrer Mastektomie den Namen gegeben hat. Der Grund: Es habe sie "zum Lachen gebracht, dass sie jetzt einen Freund habe, der die ganze Zeit bei ihr ist und sie mit seinem Panzerschild beschützt", erklärte Sarah in ihrem Podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah".

