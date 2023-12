Sarah Ferguson erstmals seit 1996 beim Weihnachtsspaziergang

Sie feiert ein kleines royales Comeback! 1986 hatten sich Sarah Ferguson (64) und Prinz Andrew (63) das Jawort gegeben. Doch ihre Liebe sollte nicht für immer halten: Zehn Jahre später ließen sie sich wieder scheiden – seitdem nahm sie nicht mehr an dem alljährlichen royalen Weihnachtsspaziergang teil. Doch nun lief Sarah erstmals seit 1996 an der Seite von König Charles III. (75) zu der Kirche St. Mary Magdalene Church in Sandringham, um dort einen Gottesdienst zu feiern.

Das zeigen die aktuellen Bilder: An der Seite ihres Ex-Mannes genoss die 64-Jährige den traditionellen Spaziergang. Und für ihren Auftritt schmiss sich die Podcasterin ordentlich in Schale: In einem dunkelgrünen Mantel mit dazu passenden Schuhen und einem farblichen abgestimmten Haarreif strahlte Sarah den Royal-Fans entgegen.

Sarah schien diesen Auftritt sichtlich zu genießen. Aber auch Andrew fühlte sich augenscheinlich zwischen der Royal-Family wohl."Signale der Wiedereingliederung, aber kein Hauch der Demut von Andrew, nur Andeutungen, dass er in der obersten Reihe sein will. Dieser Ausflug wird aber auch deshalb in Erinnerung bleiben, weil nicht nur Andrew, sondern auch seine Ex-Frau Fergie zu sehen war", behauptet die Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber The Sun. Seitdem er mit dem Sexskandal um Jeffrey Epstein (✝66) in Verbindung gebracht wurde, ist Andrew in Verruf geraten. Seine Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), entzog ihm deshalb alle royalen Titel.

Getty Images Die britischen Royals am 25. Dezember 2023

Getty Images Sarah Ferguson im Dezember 2023

Getty Images Prinz Andrew im Dezember 2023

