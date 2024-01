Selten: Thomas und Lisa Müller senden süße Silvester-Grüße

Thomas (34) und Lisa Müller (34) kuscheln sich ins neue Jahr. Seit 2009 sind der Fußballer und die Reitsportlerin ein eingespieltes Team. Allerdings können die Fans sich nur selten an Pärchenfotos erfreuen. Ab und zu machen die beiden aber eine Ausnahme und sprechen sogar öffentlich über ihre Ehe. Auch den Jahreswechsel lässt sich das Ehepaar nicht entgehen und für ihre Follower gibt es sogar ein Kuschelpic von Thomas und Lisa.

Bei Instagram wünscht das Sportler-Duo seinen Fans ein frohes neues Jahr. Dazu gibt es ein gemeinsames Selfie, auf dem Thomas mit einer glitzernden Silvesterbrille auf der Nase in die Kamera grinst und seine Lisa sich lächelnd an ihn schmiegt. "Happy New Year! Wir wünschen, dass alle Wünsche wahr werden", grüßen sie ihre Community. Und die ist von den süßen Pärchenbildern begeistert. "Auf weitere tolle Jahre mit euch. Ihr seid die besten", freut sich eine Userin und weitere schließen sich mit Neujahrswünschen an.

Was das neue Jahr bringt, wissen Thomas und Lisa wohl noch nicht. Ihre kleine Familie um Nachwuchs zu erweitern, steht für die beiden derzeit aber noch nicht an. "Aktuell sind im Hause Müller keine Kinder geplant. Wir sind beruflich beide gerade noch voll im Saft und haben noch einige große sportliche Ziele vor uns", erklärte der Kicker im Oktober gegenüber Bild.

Instagram / lisa.mueller.official Thomas und Lisa Müller

Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller und ihr Mann Thomas im Mai 2021

Instagram / esmuellert Thomas und Lisa Müller

