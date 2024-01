Autounfall: Marvel-Star Carrie Bernans liegt im Krankenhaus!

Das war ein großer Schock für sie! Die US-amerikanische Schauspielerin und Stuntfrau Carrie Bernans spielte unter anderem in dem erfolgreichen Marvel-Film Black Panther mit. Außerdem wirkte sie im Jahr 2019 als Stuntfrau in dem Kinoerfolg Avengers mit. Anstatt einen entspannten Start in das neue Jahr genießen zu können, passiert ihr nun aber etwas Schreckliches: Carrie liegt nach einem Unfall mit Fahrerflucht im Krankenhaus!

Dies teilt ihre Mutter auf dem Instagram-Account der Bekanntheit mit. So habe ein Mann mehrere Autos gerammt und dabei neun Menschen verletzt, darunter auch die Schauspielerin. Diese habe er angefahren, als sie mit ihrer Freundin an einem Essensstand vorbeiging. "Carrie hat immer noch große Schmerzen und kann im Moment keine Anrufe entgegennehmen!", äußert ihre Mutter sich und fügt hinzu: "Dies war ein traumatischer Vorfall! Sie war unter dem Stand eingeklemmt und war bewusstlos!"

Die Schauspielerin sei trotz der Verletzungen aber auf dem Weg der Besserung. "Sie hat ein paar gebrochene Knochen, Frakturen und ausgeschlagene Zähne, aber sie ist glücklich, dass sie noch lebt!", merkt Carries Mama an und ergänzt: "Inmitten des Chaos des Neujahrsvorfalls empfindet sie eine große Dankbarkeit für das Leben an sich!"

Instagram / carriebernans Carrie Bernans im Krankenhaus

Getty Images Carrie Bernans im Oktober 2023

Getty Images Carrie Bernans im November 2022

