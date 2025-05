Fake-Schwangerschaft? Kim Virginia teilt wirres Statement

Die Vermutungen der Fans scheinen sich wohl bestätigt zu haben. Angeblich erwarten Kim Virginia Hartung (30) und ihr Verlobter Nikola Glumac (29) aktuell ihr erstes gemeinsames Kind. Von Anfang an kauften ihr viele Follower das allerdings nicht ab. Jetzt scheint die Reality-TV-Darstellerin die Fake-Schwangerschaftsgerüchte zu bestätigen. "So… Die Dreharbeiten für das Sommerhaus der Stars haben dann wohl offiziell begonnen. Wie ihr wisst, ist die Schwangerschaft erfunden und deswegen ist die Vielzahl an Gerüchten leider wahr gewesen", lautet Kims wirres Statement in einer Instagram-Story.

Ihren Followern verspricht die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, sich bald wieder zu melden und alles zu erklären – jetzt gehe sie aber erst mal offline. "Mein Management wird gleich eine von mir vorbereitete Erklärung posten", schreibt sie weiter und ergänzt: "Ich muss mein Handy jetzt leider abgeben."

Erst vor wenigen Wochen haben Kim und Nikola zum ersten Mal ein Ultraschallbild veröffentlicht und den Fans einen ersten winzigen Blick auf ihr Kind gewährt. "Mommy und Daddy lieben dich jetzt schon bis zum Mond und zurück", schrieb Kim noch sichtlich glücklich unter eine Fotoreihe, die sie und ihren Liebsten am Strand zeigt. Die Fans können zum aktuellen Zeitpunkt wohl nur darüber spekulieren, ob das alles wirklich nur vorgetäuscht war.

Kim Virginia und Nikola Glumac

Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025

