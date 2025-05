Hailey Bieber meldet sich zu den Scheidungsgerüchten zu Wort

Hailey Bieber (28) hat in einem Interview mit der Vogue über die Herausforderungen gesprochen, die sie und ihr Mann Justin Bieber (31) in ihrer Ehe erlebt haben – und bezieht klar Stellung zu den Gerüchten um eine angebliche Scheidung. Die Unternehmerin stellt klar: An den Spekulationen ist nichts dran. "Es gibt immer wieder Schlagzeilen, die keinen Sinn ergeben. Wir lieben unser Leben in Los Angeles und planen nicht, wegzuziehen", erklärte sie.

In dem Interview sprach Hailey über den Druck, der durch die ständige öffentliche Aufmerksamkeit entsteht. "All das durchzumachen, während ich jeden Tag ins Internet gehe und die Leute sagen: Die lassen sich scheiden, sie sind so oder so, sie sind nicht glücklich – das ist so ein Mindf*ck. Ich kann es nicht einmal ansatzweise erklären. Es ist ein verrücktes Leben, das ich führe", führte sie weiter aus. Dabei lobte sie die Unterstützung ihres Ehemannes. Justin habe ihr geholfen, mit den schwierigen Seiten des Ruhms umzugehen: "Er hat zu mir gesagt: 'Es gibt kein Gewinnen in solchen Dingen, vertrau mir.'" Besonders belastend sei es für sie in der sensiblen Phase nach der Geburt ihres ersten Kindes Jack Blues gewesen: "Das war der sensibelste Moment meines Lebens, und dann diese ständigen Geschichten im Internet. Es ist einfach verrückt."

Erst vor Kurzem hatte das Model mit einer kryptischen Botschaft auf Instagram für Wirbel gesorgt. Das sorgte bei vielen Fans für Spekulationen über ihren Gemütszustand. Kurz danach zeigte sich Justin mit seiner Frau auf Social Media ganz verliebt, als würde er die Gerüchte entkräften wollen: Er postete Fotos vom gemeinsamen Besuch eines Eishockeyspiels der Toronto Maple Leafs. Darauf lachten die beiden, umarmten sich und wirkten vertraut. Justin kommentierte die Bilder allerdings nur mit einer Liebeserklärung an sein Lieblingsteam.

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024

Anzeige Anzeige