Endlich Klarheit: Anne Wünsche offenbart Adenomyose-Diagnose

Anne Wünsche (33) musste sich in der vergangenen Zeit mit einigen körperlichen Beschwerden auseinandersetzen. Wie die Influencerin jetzt auf ihrem Instagram-Account mitteilt, erhielt sie nach langer Unklarheit endlich eine Diagnose. Nachdem sie zunächst erklärt hatte, unter Endometriose zu leiden, korrigiert sie sich in ihrer Story und erzählt, die Krankheit Adenomyose zu haben. Dabei handelt es sich um das Vorkommen von Endometriose-Herden in der Muskelwand der Gebärmutter. "Die dritte Ärztin hatte endlich eine Diagnose. Und ich dachte mir wieder, das kann doch nicht sein. Wieder etwas, wo man, soweit ich weiß, ein Leben lang Medikamente nehmen muss", berichtet die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit.

Die 33-Jährige bangt nun um ihre Gesundheit, da sie bereits täglich Tabletten aufgrund ihrer erbbedingten Hypercholesterinämie, das heißt ihrer schlechten Cholesterinwerte, einnehmen muss. Sie befürchtet, dass zusätzliche Medikamente, die oft zur Behandlung von Adenomyose verschrieben werden, ihre Nieren belasten könnten. Alternativ gebe es die Möglichkeit, sich einer Operation zu unterziehen – das sei jedoch keine Option für Anne. Trotzdem zeigt sie sich froh darüber, herausgefunden zu haben, womit ihre Beschwerden zusammenhängen. "Die Frauenärztin hat auch erklärt, warum die anderen Ärzte es wahrscheinlich nicht gefunden haben. Weil eigentlich bist du so was wie unfruchtbar – hat sie zumindest gesagt", erklärt die Social-Media-Bekanntheit und fügt hinzu: "Und ich habe ja drei Kinder. Das heißt, es würde eigentlich gar nicht so zusammenpassen."

Dass sie so offen über ihre Diagnose spricht, hat einen ganz bestimmten Grund. Auch wenn viele dieses Thema als zu privat empfinden, möchte Anne den Frauen, die ebenfalls mit Adenomyose zu kämpfen haben, zeigen, dass sie nicht allein sind. "Ich bin kein Einzelfall – laut Statistik ist fast jede zehnte Frau davon betroffen. Ich möchte also Mut machen und helfen!", betont sie in ihrem Beitrag und fügt hinzu: "Durch die Jahre ist meine Community so enorm gewachsen – warum also die Reichweite nicht auch für sowas nutzen?" Die dreifache Mutter teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben und lässt ihre Fans an den Höhen und Tiefen teilhaben. So offenbarte sie erst kürzlich in einem Interview, wie schwer es für sie war, als sie sich vor rund zwei Jahren für einen Schwangerschaftsabbruch entschied.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Dezember 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern auf Mallorca

