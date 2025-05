Große Stütze: Dafür ist Daniel Lopes seiner Ehefrau dankbar

Daniel Lopes (48), der durch die erste Staffel von Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde, hat in einem offenen Interview über die schwierige Zeit nach dem Ende seiner Karriere in Brasilien gesprochen. Gemeinsam mit seiner Frau kehrte der Sänger und Reality-TV-Star aus Südamerika nach Deutschland zurück – ein Schritt, der mit großen Herausforderungen verbunden war. "Der Neuanfang war sehr schwierig – vor allem finanziell", erklärte Daniel im Gespräch mit Promiflash. Ohne die unerschütterliche Unterstützung seiner Ehefrau hätte er womöglich aufgegeben: "Sie hat meine schlechtesten Zeiten miterlebt und mich immer wieder motiviert, weiterzumachen."

Während Daniel selbst an sich zweifelte, war es seine Frau, die ihm Mut machte: "Mach weiter, mach dein Ding. Du wirst das schaffen, lass dir nichts anderes einreden", zitierte er ihre aufbauenden Worte. Ihre Unterstützung gab ihm die Kraft, die schwierige Zeit zu überstehen und neue Herausforderungen anzunehmen. Obwohl Daniel über viel Talent verfügte, fiel es ihm zunächst schwer, in Deutschland wieder Fuß zu fassen. Doch es war vor allem die Geduld und der unerschütterliche Glaube seiner Frau, die ihn immer wieder daran erinnerten, nicht aufzugeben und weiter an seinem Traum festzuhalten.

Trotz der starken Rückendeckung seiner Frau ist das Leben als Künstler für Daniel nicht immer einfach. Schon in der Vergangenheit hatte er erzählt, dass seine Frau sich gelegentlich einen geregelten Alltag mit einem klassischen Bürojob für ihn wünschen würde. Doch für Daniel ist klar: Die Musik ist und bleibt seine große Leidenschaft. Immer wieder betont er, dass er sich ein Leben abseits seiner kreativen Arbeit nicht vorstellen kann. Die gemeinsamen Herausforderungen haben die Beziehung des Paares nur noch gefestigt – und Daniels Dankbarkeit für seine Frau wirkt grenzenlos, in guten wie in schweren Zeiten.

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes, seine Frau Magna und der gemeinsame Sohn im November 2024

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes, Sänger

