Emmy Russ bestätigt es offiziell: Sie ist wieder vergeben

Bei Emmy Russ (26) herrscht eine regelrechte Achterbahn der Gefühle. Eigentlich sind sie und Cristian Jerez getrennt, trotzdem kursieren seit einer Weile Spekulationen rund um ein Liebes-Comeback der beiden. Nun macht die Reality-TV-Darstellerin reinen Tisch gegenüber Blitzlichtgewitter: Sie und Cristian sind tatsächlich wieder zusammen. "Ja, schon wieder", lacht die Medienpersönlichkeit verlegen, während sich ihr Freund vor dem Reporter versteckt. "Ja, er ist ein bisschen schüchtern. Aber ich sage mal so: Wir haben uns gefunden. Wir haben unsere Zeit gebraucht, um zu verstehen: Was wollen wir? Was wollen wir nicht?", verrät Emmy daraufhin glücklich.

Für sie gibt es keinen anderen Mann an ihrer Seite, wie sie im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich macht. "Und ja, ich will nicht weiterhin suchen, ich will nicht weiterhin irgendwelche neuen Männer kennenlernen – ich will bei ihm bleiben", gesteht sie ehrlich. Auf die Frage, ob das nun das endgültige Ende ihrer Dating-Format-Karriere bedeutet, grinst Emmy jedoch verschmitzt und betont: Auch als Vergebene schließe sie eine zukünftige Teilnahme an Datingshows nicht aus.

Emmy und Cristian gehen, mit Unterbrechung, seit Oktober 2021 gemeinsam durchs Leben. Nachdem ihre frühere Beziehung mit Udo Bönstrup (30) in die Brüche gegangen war, verkündete die hübsche Blondine Anfang 2022 offiziell auf Instagram, dass sie einen neuen Partner aus der Reality-TV-Branche an ihrer Seite hat. Ihr Schatz mischte damals bei der spanischen Version von Temptation Island mit.

Instagram / tooobo Emmy Russ und Cristian Jerez im Mai 2025

Instagram / emmyruss Emmy Russ und ihr Ex-Freund Cristian im Mai 2025

