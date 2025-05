Diese "Ex on the Beach"-Kandidaten müssen ihre Koffer packen

Bei Ex on the Beach wird es spannend. Da die Villa der Verflossenen in Mexiko nur begrenzt Platz hat, müssen wieder einmal Kandidaten die Koffer packen. Als sich das Terror-Tablet in der aktuellen Folge zu Wort meldet, heißt es: Ex or Next? Dieses Mal trifft es Marta. Sie wird vom Terror-Tablet gefragt: "Verlässt du das Haus und gibst etwas Neuem eine Chance oder hängst du noch an deinem Ex?" Sie muss sich also entscheiden, ob sie mit ihrem neuen Flirt Luca Müller nach Hause fliegt oder ob sie bleibt, um ihrem Ex-Partner Marvin Kleinen noch eine Chance zu geben. Prompt rollen bei Marta die Tränen.

Marvin versucht, seine Ex zu beruhigen. "Egal, wie du dich entscheidest, keiner nimmt dir etwas übel", beteuert der Bruder von Calvin Kleinen (33). Schließlich wendet sich Marta an Luca und erklärt: "Das Ding ist, ich will dich wirklich noch draußen kennenlernen [...] aber ich bin mit meinen Gefühlen zu Marvin einfach noch so unsicher." Damit ist es besiegelt: Luca muss die Villa verlassen. Damit ist er nicht der Erste – zuvor hatte es bereits Coco und ihre Ex Chiara getroffen.

Coco wurde vom Terror-Tablet höchstpersönlich der Laufpass erteilt. "Aber das war's? Ist aus?", fragte sie noch ungläubig. Dann schob das Tablet noch eine schlechte Nachricht für Chiara hinterher: "Da für dich hier niemand Passendes dabei ist, kannst du gleich mitgehen." So richtig verwunderlich ist dieser Doppel-Rauswurf aber nicht: Schließlich haben die anderen Kandidaten und auch die Zuschauer ohnehin schon längst an Coco und Chiaras Story gezweifelt. Coco zog als Reality-Neuling und als Ex von Calvin in die Villa ein – der Realitystar konnte sich jedoch gar nicht an ihre angebliche Romanze erinnern.

Anzeige Anzeige

Instagram / luuqa Luca, "Love Island"-Gewinner

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Coco, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige