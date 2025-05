In die Charts geballert: Abor & Tynna landen Streaming-Hit

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest sorgten Abor & Tynna für eine beeindruckende Performance: Mit ihrer Uptempo-Nummer "Baller" landete das Geschwister-Duo am 20. Mai 2025 auf einem respektablen 15. Platz. Doch auch nach der Show sorgt ihr Song weiter für Furore, vor allem im Streaming-Bereich. Wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, gehört "Baller" zu den großen Gewinnern der ESC-Trends und klettert in neun europäischen Ländern in die Top 10 der meistgestreamten ESC-Titel. In Deutschland erobert der Ohrwurm sogar den Spitzenplatz der Streaming-Charts, während er in Österreich auf Platz zwei landet. Auch in Ländern wie Frankreich, den Niederlanden, Portugal und der Schweiz befindet er sich in den Top 5.

Doch nicht nur Abor & Tynna, sondern auch weitere Teilnehmer des ESC erleben derzeit einen Streaming-Boom. Der große Gewinner des Abends, der österreichische Künstler JJ (24), dominiert mit seinem Titel "Wasted Love" in seiner Heimat klar die Charts und sichert sich dort die Pole-Position. In anderen Ländern, darunter Deutschland und Frankreich, kommt er meist direkt hinter den nationalen Gewinnerbeiträgen. Ein weiteres Streaming-Highlight setzt Estlands Tommy Cash mit "Espresso Macchiato". Der skurrile Künstler, der beim ESC den dritten Platz belegte, landet in sämtlichen neun untersuchten Ländern auf dem Streaming-Podium. In Belgien und der Schweiz ist sein Titel die Nummer eins der ESC-Tracks.

Für Abor & Tynna ist der Erfolg von "Baller" ein besonderer Meilenstein in ihrer Karriere. Die beiden Musiker, die als Geschwister für ihre besondere Chemie auf der Bühne bekannt sind, kamen schon früh durch ihre Eltern, beide selbst Musiker, mit der Welt der Musik in Berührung. In Interviews betonen sie immer wieder, wie sehr ihre familiäre Bindung ihre künstlerische Zusammenarbeit beeinflusst. Mit dem Eurovision Song Contest ging ein großer Traum des Duos in Erfüllung. "Es war eine einmalige Erfahrung, die wir nie vergessen werden", sagte Tynna kurz nach ihrem großen Auftritt. Dass ihr Song auch nach dem Wettbewerb weltweit so viele Menschen in Feierlaune versetzt, dürfte den beiden zusätzlichen Ansporn für die Zukunft geben.

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Abor & Tynna bei "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?"

Getty Images Abor & Tynna beim ESC-Finale 2025

