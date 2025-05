Dakota Johnson erkannte Pedro Pascal nicht wieder

Dakota Johnson (35) und Pedro Pascal (50) sorgten kürzlich mit einer lustigen Anekdote für Schlagzeilen. In einem Interview für Elle UK, das dem bevorstehenden Kinostart ihrer Rom-Com "The Materialists" vorausging, sprachen die beiden offen über eine kuriose Erinnerungslücke. Pedro erinnerte sich lebhaft an ihr erstes Treffen bei den Golden Globes 2014, wo er zusammen mit Dakota und ihrer Freundin Sarah Paulson (50) eine lustige Zeit verbrachte. Doch als sich die beiden Jahre später erneut bei der Met Gala über den Weg liefen, erkannte Dakota ihn nicht wieder. "Ich hatte das Gefühl, ein bisschen dumm dazustehen", verriet Pedro.

Der Schauspieler hatte gehofft, dass sie bei dem hochkarätigen Fashion-Event an ihre frühere Bekanntschaft anknüpfen könnten. Dakota erklärte jedoch, die Met Gala wirke auf sie immer wie eine surreale Szenerie, in der es schwerfällt, reale Begegnungen einzuordnen. Sie fügte schmunzelnd hinzu, dass Pedro die Geschichte inzwischen mehrfach erzählt habe, um sie ein wenig aufzuziehen. "Das ist vielleicht das 37. Mal, dass Pedro mich dazu bringt, mich wie ein absolutes Stück Scheiße zu fühlen, weil ich mich nicht an ihn erinnert habe", witzelte sie. Ihr späterer Eindruck von ihm sei jedoch durchweg positiv geblieben.

Die beiden haben das Missverständnis längst hinter sich gelassen. Dakota, bekannt aus der "Fifty Shades"-Reihe, und Pedro, gefeierter Star aus "The Last of Us" und "The Mandalorian", zeigen sowohl vor als auch hinter der Kamera eine beeindruckende Chemie. Am 13. Juni dürfen Zuschauer gespannt sein, wie ihre auf der Leinwand entfachte Romanze Funken sprühen lässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal im März 2025

Anzeige Anzeige