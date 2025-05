Anna-Maria Ferchichis Pferde fliegen regelmäßig nach Dubai

Anna-Maria Ferchichi (43) liebt ihre vierbeinigen Familienmitglieder über alles – und sorgt mit besonderer Hingabe für ihr Wohlbefinden: Ihre Pferde pendeln regelmäßig zwischen Deutschland und Dubai, wo sie mit Ehemann Bushido (46) und ihrer gemeinsamen Familie lebt. "Ich mache das zum Wohle der Tiere, weil ich möchte, dass sie drei Monate auf die Wiese kommen", erklärt die achtfache Mutter in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim". Die heißen Sommer in Dubai wären den Tieren kaum zumutbar – sie könnten aufgrund der Hitze nur abends nach draußen und müssten die restliche Zeit in klimatisierten Ställen verbringen. Für Anna-Maria ist dies keine zufriedenstellende Lösung. "Ich bringe das nicht übers Herz", erklärt sie in der Podcast-Folge und fügt hinzu: "Ich fliege sie dann in einen schönen Stall."

Anna-Maria schien sich durchaus bewusst, bei ihren Zuhörern mit diesem Luxusgeständnis nicht nur Begeisterungsstürme auszulösen. So betonte sie immer wieder, dass für sie einzig das Wohl der Tiere entscheidend sei – in dem Fall offenbar entscheidender als ihr CO2-Fußabdruck. Der Transport an sich wäre für die Pferde mittlerweile ohnehin Routine, wie sie erklärt: "Die sind Transporter gewöhnt. Sie sind dann nicht durch den Wind oder werden hektisch oder so." Immerhin gebe es während der kostspieligen Reise auch Betreuer im Frachtraum, die die Tiere mit Wasser, Heu und Möhren-Snacks versorgen, um ihnen die rund sieben Flugstunden so angenehm wie möglich zu gestalten. "Reisen ist für uns auch anstrengend, aber wir reisen auch und nach hinten raus ist es wochenlang eine schöne Zeit fürs Tier", so Anna-Marias Fazit.

Durch ihre berühmte Schwester Sarah Connor (44) fand die heute 43-Jährige bereits in jungen Jahren ihren Weg ins Rampenlicht. In der Realityshow "Sarah & Marc (46) in Love" sammelte Anna-Maria, die zu diesem Zeitpunkt bereits Mutter eines Sohnes war, 2005 erste TV-Erfahrungen. Rund sechs Jahre später lernte sie Rapper Bushido kennen – eine Begegnung, die ihr Leben veränderte. Ein Jahr später wurde geheiratet, Tochter Aaliyah kam zur Welt, danach die Zwillinge Djibrail und Laila. Nach Vorwürfen häuslicher Gewalt trennte sich das Paar 2014 vorübergehend, doch Sohn Issa brachte sie wieder zusammen. 2021 folgte das nächste Kapitel: Drillinge! Leonora, Naima und Amaya machten Anna-Marias Familie komplett.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im März 2025

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023

