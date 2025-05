Sie steigt als Eiskunstläuferin bei "Alles was zählt" ein

Darya Birnstiel feiert bald ihr Debüt bei Alles was zählt. Ab dem 17. Juni wird die Schauspielerin laut RTL für spannende Wendungen sorgen. In der Rolle der ehrgeizigen Eiskunstläuferin Lara Brandt bringt sie nicht nur sportlichen Wettkampf, sondern auch emotionale Verwicklungen auf das Eis. Die Figur ist die ehemalige Partnerin und Ex-Freundin von Milan, gespielt von Vitali Huk, und stellt in ihrem Streben nach dem EM-Titel sämtliche Beziehungen hinten an. Ihr Auftauchen sorgt für eine gefährliche Dreiecksgeschichte, die auch Milans neue Partnerin Charlie, gespielt von Shaolyn Fernandez, einschließt.

Für ihre neue Rolle hat Darya einen besonderen Einsatz gezeigt: Wochenlang trainierte sie für die Dreharbeiten bis zu fünfmal in der Woche. Im Interview mit dem Privatsender erklärt sie: "Eiskunstlauf verlangt enorme Präzision. Das viele Training hat mir geholfen, Lara authentisch darzustellen." Trotzdem war sie während der ersten Tage am Set sehr aufgeregt. "Ich bin direkt mit den großen Europameisterschafts-Szenen eingestiegen. Zum Glück kannte ich durch das Training schon ein paar Gesichter, das hat vieles erleichtert. Trotzdem war ich nervöser als gedacht – vor allem bei den Küren vor Publikum und Kameras", erinnert sich die "Hashtag Daily"-Bekanntheit.

Über die Jahre gab es beim "Alles was zählt"-Cast viele Veränderungen. Doch Tatjana Clasing (61) und Silvan-Pierre Leirich (64) begleiten die Zuschauer in den Rollen von Simone und Richard Steinkamp schon seit Folge eins. "Ich denke, Richard und Simone sind ein Teil des Grundstocks dieser Serie geworden und darüber freuen wir uns sehr", erklärte Tatjana kürzlich in einem Interview mit TV Movie Online. An einen Ausstieg aus der Show möchte die Hamburgerin nicht denken: "Jeder ist irgendwo doch auch ein Stück weit ersetzbar. Ich hoffe aber natürlich, dass wir nicht ersetzt werden."

RTL / Julia Feldhagen Darya Birnstiel, Schauspielerin

RTL / Julia Feldhagen Dr. Axel Schwarz (Daniel Aichinger, l.), Richard (Silvan Pierre Leirich), Simone (Tatjana Clasing)

