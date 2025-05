Unter diesen Umständen verzeiht Anna-Maria Ferchichi Untreue

Anna-Maria Ferchichi (43) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die Fragen ihrer Fans ehrlich zu beantworten. Auch jetzt gibt die Frau von Rapper Bushido (46) wieder einen Einblick in ihre Gedankenwelt – und beantwortet in ihrer Instagram-Story eine besonders sensible Frage. Ein Follower möchte wissen, ob sie Fremdgehen verzeihen oder sich scheiden lassen würde. "Früher hätte ich gesagt, Scheidung. Heute würde ich mich deshalb nicht mehr scheiden lassen. Es kommt auf die Umstände an. Eine Affäre mit Gefühlen könnte ich nicht verzeihen, einfach nur Sex wahrscheinlich schon", offenbart die achtfache Mutter.

Die 43-Jährige ist der Meinung, dass Menschen heutzutage "so viel mehr Sex" haben, weshalb sie sich einen Seitensprung ohne emotionale Verbindung verzeihlich vorstellen könne. Verletzen würde es Anna-Maria trotzdem – doch nach Jahren der Ehe und mit einer so großen Familie im Hintergrund habe sie gelernt, dass eine Trennung nicht nur Auswirkungen auf sie hätte. "Eine Scheidung bedeutet für die gesamte Familie gebrochene Herzen und es hat Auswirkungen auf ihr gesamtes weiteres Leben", erklärt die Podcasterin und fügt hinzu: "Ich würde vieles dafür tun, meine Familie zu behalten, aber nicht um jeden Preis."

Die Schwester von Sängerin Sarah Connor (44), die bereits seit 2012 mit Bushido verheiratet ist, betonte in vergangenen Interviews immer wieder die Bedeutung von Zusammenhalt und bedingungsloser Liebe innerhalb ihrer Familie. Ihr Leben teilt sie regelmäßig mit ihren Fans auf Social Media, wo sie sowohl ihre Freuden als auch die Herausforderungen ihres Alltags dokumentiert. Dabei gibt sie sich stets offen und authentisch. Mit ihrem Mann zieht Anna-Maria nicht nur ihre acht Kinder groß, sondern hat in den vergangenen Jahren auch einige private und berufliche Turbulenzen gemeinsam gemeistert.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024

