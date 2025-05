Das war größte Schwachstelle in Serkan und Samira Yavuz' Ehe

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) galten rund vier Jahre lang als Traumpaar der Reality-TV-Branche. Die Beziehung der zwei Bachelor in Paradise-Stars war jedoch alles andere als perfekt. Wie Samira in der aktuellen Folge ihres "Main Character Mode"-Podcasts offenbart, gab es insbesondere eine Sache, die ihnen Schwierigkeiten bereitete. "Bei uns war die Kommunikation einfach Müll. Die war vor der Trennung Müll, die ist nach der Trennung auch noch nicht gut. [...] Und wenn die Kommunikation nicht stimmt, dann stehst du sowieso mit einem Bein in der Trennung", erklärt sie und fügt hinzu: "Wir hatten teilweise so heftige Streits, nicht nur diese kleinen, die einmal kurz um die Ecke kommen, sondern auch große. Und ich bin einfach immer stiller geworden und das war rückblickend nicht gut."

Die 31-Jährige habe nicht gewusst, wie sie mit Serkan umgehen soll: Es sei schwierig gewesen, die richtigen Worte zu finden, da es oft zu Missverständnissen kam, die dazu führten, dass die Konflikte eskalierten. Die lauten und intensiven Auseinandersetzungen seien jedoch nicht das Schlimmste gewesen, sondern vielmehr die Stille danach. "Die war richtig einnehmend. Wenn es dann in die Ignoranz ging oder ich dann eben auch zugemacht habe und im Streit nichts mehr gesagt habe, weil ich so dachte: 'Wir kommen da irgendwie nicht raus'", erzählt Samira. Sie sei ein Mensch, der dann mit seiner Zuneigung "sparsam" wird – aber nicht aus Trotz, sondern "so unterschwellig, das passiert einfach": "Das hinterlässt einen Riss und irgendwie kommt dann so ein bisschen Kühle."

Wie die Beauty & The Nerd-Bekanntheit erläutert, sei am Ende dann einfach nichts mehr zu machen gewesen. "So viele Dinge haben einfach ihren Lauf genommen und sich verselbstständigt, ohne dass man da viel machen konnte. Einfach aus der Situation heraus", gibt sie preis. Trotzdem bereut Samira nichts – immerhin brachte ihre Ehe mit dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer zwei wundervolle Töchter hervor. Auf Nachfrage eines Followers, ob sie mit dem Wissen von heute etwas anders machen würde, erklärte sie kürzlich auf Instagram: "In Bezug auf Serkan rein gar nichts. Ich liebe Nova und Valea unendlich und ich möchte mir keinen einzigen Tag ohne sie vorstellen. Auch Serkan habe ich geliebt oder liebe ich noch und es gab wunderschöne Tage, an die ich mich für immer gerne zurückerinnere."

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Anzeige Anzeige