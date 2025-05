Tom Kaulitz: Vorwürfe gegen Bruder Bill wegen Eggers-Romanze

Bill Kaulitz (35) hat sich in seinem Podcast über eine unangenehme Situation in der Öffentlichkeit geäußert, die ihn kürzlich ereilte. Ein Gesprächspartner hatte ihn unverblümt nach seinem Ex-Partner Marc Eggers (38) gefragt. "Das macht man doch nicht, oder? Mich da einfach so ungeniert darauf anzusprechen", zeigte sich der Musiker entrüstet. Sein Bruder und Podcast-Partner Tom Kaulitz (35) versuchte zwar, die Situation zu relativieren, fand jedoch deutliche Worte: "Mit dem Echo muss man leben können."

Im weiteren Gespräch räumte Tom zwar ein, dass die Frage unangebracht gewesen sein könnte, gab seinem Bruder aber auch einen kleinen Seitenhieb. Er erinnerte daran, dass Bill die Beziehung häufig öffentlich thematisiert habe. Auch das Netflix-Format "Kaulitz & Kaulitz" habe Einblicke in das Privatleben seines Bruders gewährt. Bill konterte seinem Bruder und sagte, dass er dennoch ein Mindestmaß an Respekt erwarte, auch wenn seine Beziehung mit dem Ballermann-Star kein Geheimnis gewesen sei.

Die Liebe zwischen Bill und Marc, die erst im letzten Herbst öffentlich freudestrahlend geteilt wurde, endete wenig später mit einem Bruch. Seitdem äußerte Bill offen seinen Frust über das Ende der Beziehung und ließ einige spitze Bemerkungen über seinen Ex verlauten. Zuletzt deutete Bill an, offen für einen Neuanfang zu sein.

Andreas Rentz / Getty Images, Gerald Matzka / Getty Images Collage: Bill Kaulitz und Marc Eggers

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz, Mitglieder der Band Tokio Hotel

