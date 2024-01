Dankt Königin Margrethe ab, um Ehe ihres Sohnes zu retten?

Was hat es damit auf sich? Bereits seit 52 Jahren sitzt Königin Margrethe (83) auf dem dänischen Thron – und ist somit seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) europaweit die am längsten regierende Monarchin. Zum Jahreswechsel gab Margrethe dann aber überraschend bekannt, ihre Rolle als amtierendes Staatsoberhaupt niederzulegen – etwa um die Ehe ihres Sohnes und Thronfolgers Prinz Frederik (55) zu retten?

Im vergangenen Jahr hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, dass der 55-Jährige mit der mexikanischen Prominenten Genevieve Casanova (47) etwas am Laufen hatte – diese dementierte bereits die Vorwürfe, die Schauspielerin und der Royal seien nur Freunde. Die Schlagzeilen reißen dennoch nicht ab. Will Margrethe nun so dem Ganzen entgegenwirken? "Es ist möglich, dass die Königin diese Maßnahme ergriffen hat, weil sie Angst hatte, dass die Ehe zerbricht und die königliche Familie Mary (51) verliert. Das hätte große Probleme verursacht. Die Königin hat Mary immer als eine enorme Bereicherung angesehen", behauptet nun der Autor Phil Dampier gegenüber The Telegraph.

Für Phil sei es ein "außergewöhnlicher Zufall", dass die 83-Jährige inmitten der Affärengerüchte ihre Abdankung bekannt gibt. Angeblich hoffe sie sogar, dass Frederik und Mary so ihre Differenzen beseitigen können: "In zwei Wochen werden der Prinz und die Prinzessin gemeinsam als König und Königin aufgestellt, und dann müssen sie sich damit abfinden. Die Königin denkt vielleicht, dass sie ihre Differenzen bereinigen und damit ihre Ehe retten werden."

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe bei einem Event im September 2022 in Oslo

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mary und Prinz Frederik im November 2023 in Kopenhagen

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Entscheidung von Margrethe etwas mit der Affärengerüchten um Frederik zu tun hat? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de