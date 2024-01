In wenigen Tagen sind sie König Frederik und Königin Mary!

Für sie ändert sich schlagartig einiges! An Silvester verkündete Königin Margrethe von Dänemark (83) eine echte Überraschung: Nach 52 Jahren auf dem Thron dankt sie ab. Für sie sei es der richtige Zeitpunkt, um sich zurückzuziehen. Ihr Sohn Prinz Frederik (55) tritt am 14. Januar ihre Nachfolge an. Seine Frau Prinzessin Mary (51) wird somit die erste australische Königin. Mit dem neuen Amt erhalten die beiden auch neue Titel!

Nach ihrer Thronbesteigung am 14. Januar erhalten die Eheleute folgende Titel: König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark. Ihr ältester Sohn Prinz Christian (18) wird somit erster Thronfolger und bekommt ebenfalls eine neue Bezeichnung. Er darf künftig nur noch als Kronprinz Christian angesprochen werden.

Für die Dänen ist Margrethes Abdankung ein echter Schock – für viele kommt ihre Entscheidung überraschend. Doch möglicherweise tat sie dies, um die Ehe ihres Sohnes zu retten. Schließlich wird Frederik eine Affäre nachgesagt. "Es ist möglich, dass die Königin diese Maßnahme ergriffen hat, weil sie Angst hatte, dass die Ehe zerbricht", behauptete der Autor Phil Dampier gegenüber The Telegraph.

Getty Images Prinz Frederik mit seiner Mutter Königin Margrethe von Dänemark, Oktober 2022

MEGA Prinz Frederik, Prinz Christian und Prinzessin Mary von Dänemark, Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Mary und Prinz Frederik im November 2023 in Kopenhagen

