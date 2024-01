Wieso wartete Brooke Hogan so lange mit Hochzeitsverkündung?

Brooke Hogan (35) hütete über ein Jahr lang ein großes Geheimnis! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die TV-Persönlichkeit längst verheiratet ist: Bereits im Juni 2022 trat sie mit ihrem Partner, dem Eishockeyspieler Steven Oleksy (37), in Florida vor den Traualtar. Außer dem Brautpaar waren keine weiteren Gäste bei der Zeremonie anwesend. Nun verrät Brooke, wieso sie ihre Hochzeit so lange geheimgehalten hat!

Gegenüber TMZ stellt die Tochter von Hulk Hogan (70) klar, dass sie trotz ihrer berühmten Familie nie großes Interesse an Prominenz gehabt habe. Brooke habe in ihrem Leben schon so viel Herzschmerz erlebt – das Risiko, dass die Öffentlichkeit ihr ihre "unberührte und reine" Beziehung kaputtmacht, habe sie nicht riskieren wollen. Die Sängerin habe zunächst sichergehen wollen, dass sie mit ihrem Seelenverwandten zusammen ist – und auch wirklich den Richtigen geheiratet hat.

Um ihre Privatsphäre zu schützen, habe Brooke auch ihre Familie und Freunde gebeten, ihre Eheschließung geheim zu halten. Allgemein sei es auch nicht schwer gewesen, ihre Liebe zu verstecken: Wenn Promis wirklich etwas geheim halten wollten, würde das schon gehen. Das Paar sei eben einfach nicht gemeinsam "durch die Straßen Hollywoods spaziert."

Getty Images Steven Oleksy bei einem Eishockey-Spiel, Dezember 2016

Instagram / mizzhogan Brooke Hogan, Tochter von Hulk Hogan

Instagram / mizzhogan Steven Olesky und Brooke Hogan

