Heimliche Hochzeit: Brooke Hogan ist längst verheiratet!

Überraschende Neuigkeiten von Brooke Hogan (35)! Die TV-Persönlichkeit hatte ein ziemlich turbulentes Liebesleben. 2013 war die Tochter von Hulk Hogan (70) bereits verlobt – doch zu einer Hochzeit kam es nie. Nur wenige Monate, nachdem der Football-Spieler Phil Costa (36) ihr einen Antrag gemacht hatte, war schon wieder alles aus und vorbei. Seit einiger Zeit soll Brooke jedoch mit Steven Oleksy durchs Leben gehen. Nun wird bekannt: Die beiden sind verheiratet – und das nicht erst seit Kurzem!

TMZ liegt das Hochzeitsfoto des Paares vor. Das soll allerdings nicht erst jetzt, sondern bereits im vergangenen Jahr entstanden sein. Wie Insider dem Portal berichten, sollen Brooke und Steven bereits am 8. Juni 2022 vor den Traualtar getreten sein. Die Zeremonie habe in Orlando im US-Bundesstaat Florida stattgefunden. Außer dem Paar waren angeblich keine weiteren Gäste anwesend.

Für Brooke könnte es momentan also wohl kaum besser laufen – auch beruflich. Die 35-Jährige leitet ein Büro für Innenarchitektur in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Außerdem hat sie an neuer Musik gearbeitet. Ihre Single "Don't Know It Yet" erschien vor wenigen Wochen.

Getty Images Steve Oleksy bei einem Eishockey-Spiel, Dezember 2016

Getty Images Brooke Hogan bei den CMT Music Awards 2019

Getty Images Brooke Hogan, April 2017

