Bleibt Christina Block trotz europaweiten Haftbefehls frei?

Welche Konsequenzen drohen Christina Block? Seit dieser Woche hält sie die deutsche Medienlandschaft in Atem: Die Steakhaus-Erbin soll die Entführung ihrer beiden Kinder aus Dänemark veranlasst haben. Dort feierten sie mit ihrem Vater, dem Ex-Mann der Unternehmerin, mit dem sie seit Jahren im Clinch liegt, Silvester. Gegen sie soll deshalb ein europaweiter Haftbefehl erlassen worden sein. Doch ins Gefängnis wird Christina wohl nicht kommen.

"Christina Block wird vermutlich voraussichtlich auf freiem Fuß bleiben", berichtet RTL. Stattdessen muss sich die Mehrfachmutter an knallharte Vorgaben halten: "Sie wird sich regelmäßig und engmaschig bei den deutschen Behörden melden müssen und ihren Aufenthaltsort bekannt geben. Was das für die Kinder bedeutet, bleibt abzuwarten." In Deutschland begeht die "Blockhouse"-Erbin nicht unbedingt eine Straftat: Sie hat nach einem Gerichtsbeschluss hierzulande das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Kinder.

Was ist in der Silvesternacht genau passiert? Vor den Augen ihres Vaters sollen die zwei Kinder in ein Auto gezerrt worden sein. Christina bestätigte inzwischen, dass die beiden aktuell bei ihr in Hamburg seien. Schon seit Jahren streitet sie sich mit ihrem Ex um das Sorgerecht für drei der vier gemeinsamen Kinder. Im August 2021 hatte Stephan Hensel sie nach einem Ausflug in seine Wahlheimat Dänemark nicht mehr zurückgebracht.

ActionPress Christina Block bei der DEPOT Flagship Store Pre-Opening Große Bleichen in der Hamburger Innenstadt

Getty Images Christina Block und ihr Partner Gerhard Delling im November 2023

Public Address Christina Block, Oktober 2019

