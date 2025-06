Neue Details in Christina Blocks Kindesentziehungs-Anklage

Christina Block (52), die bekannte Unternehmerin, steht aktuell im Fokus der Ermittlungen wegen schwerer Kindesentziehung. Ihre beiden Kinder Theo und Klara waren in der Silvesternacht 2023/24 von maskierten Männern aus dem dänischen Hafenort Gråsten verschleppt worden. Die Staatsanwaltschaft wirft Christina vor, die Entführung in Auftrag gegeben zu haben, während die Kinder bei ihrem Vater Stephan Hensel lebten. Neben Christina ist auch ihr Lebensgefährte Gerhard Delling (66), als Moderator bekannt, wegen Beihilfe angeklagt. Er soll sie bei der Durchführung der Entführung unterstützt haben. Der im Juli in Hamburg beginnende Prozess wird aufmerksam verfolgt, da Christina laut Bunte eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren droht.

Die Kinder berichten von Misshandlungen gegenüber ihrem Vater und extremer Angst während der Entführung. Stephan Hensel wurde von den Tätern niedergeschlagen und mit Klebeband gefesselt, während seine Kinder in großer Sorge um sein Leben waren. Auf einem Bauernhof in Süddeutschland trafen sie dann auf ihre Mutter, nachdem sie zuvor in einem Wohnmobil dorthin gebracht worden waren. Christina soll später deren Rückkehr in ihr Hamburger Zuhause organisiert und das Haus mit Sicherheitsmaßnahmen wie abschließbaren Fenstern und bewaffneten Bodyguards ausgestattet haben. Zudem wird Christina vorgeworfen, falsche und schlecht gefälschte Anschuldigungen gegen Stephan und dessen Anwalt verbreitet zu haben, was die Ermittlungen weiter belastet.

Der Fall wirft ein Licht auf die ohnehin seit Jahren angespannten familiären Verhältnisse zwischen Christina Block und ihrem Ex-Mann Stephan Hensel. Bereits in der Vergangenheit hatten die Kinder Schwierigkeiten geäußert, sich mit ihrer Mutter zu arrangieren. Gerüchte um Versuche, Stephan Hensel durch falsche Pädophilie-Vorwürfe zu diskreditieren, und der Einsatz eines ehemaligen Mossad-Agenten verleihen der Geschichte eine zusätzliche Brisanz. Christina Block, die sich bis zuletzt entschlossen zeigte, sieht sich nun mit einer komplexen Anklage konfrontiert, die nicht nur ihr, sondern auch ihrem Lebensgefährten erheblichen Schaden zufügen könnte. Die anstehende Gerichtsverhandlung wird aufzeigen, wie weit die Verantwortlichkeiten reichen und welche Strafen letztlich verhängt werden.

Getty Images Christina Block und ihr Partner Gerhard Delling im November 2023

gbrci / Future Image Christina Block im Januar 2024